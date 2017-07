сегодня



VESSEL OF LIGHT работают над EP Группа VESSEL OF LIGHT, в состав которой входят Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) и Nathan Opposition (Ancient VVisdom), в пятницу приступила к записи дебютного ЕР, релиз которого намечен на этот год.









