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NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE прекратили существование В ходе недавнего визита в программу NIKKI SIXX ответил на вопрос о том, общается ли он с кем-то из MÖTLEY CRÜE:



«Я говорил с Vince'ом. Мы обмениваемся смсками. Он любит это дело, как и я. И я писал пару раз Tommy и Mick'y, но никто из них не ответил. Когда всё закончилось, всё закончилось не очень, чел. Мы все смотрели в разные стороны. Но по мере течения времени я лишь "держал связь", потому что мы начинали всё дело вместе. Я не хотел пытаться что-то сделать и собрать команду заново, я просто... "Эй, приятель..." Просто держал связь».



По словам Nikki, одной из причин распада группы стал тот факт, что они были одними из законодателей жанра:



«Когда четыре парня собрались вместе, мы пришли к соглашению по определённой идее, и каждый вложил что-то от себя. Не думаю, что Mick Mars был фанатом панка. Я панк по жизни и всегда таким был. Мой подход такой: я люблю тяжёлый металл, но я никогда не был каким-то супермузыкантом, фанатом. Я был из серии: "Мне нравится, что здесь и сейчас делает Eddie Van Halen", но я не смотрел на это в плане техники. В команде были другие технари. Так что они принесли свои навыки, я добавил свою анархию. И я огромный поклонник текстов, это мой источник движения. И никто в команде не писал текстов, я написал все тексты. Все эти посылы. И у Vince'a был голос, никто не звучал так, как он. Он был как вулкан, как пистолет Гатлинга. Он принёес в команду этот навык. И никто не играл как Tommy. Ему было 17—18, когда я его встретил. Он был просто монстр, он был чем-то — чем-то сверхчеловеческим. И он играл супер, а я играл просто, и это работало. Если бы я играл навороченно, он играл навороченно, то всё звучало бы не так. Так что его энергетика была большой движущей силой для команды.



Спустя годы Tommy хотел стать другим. Он влюбился в хип-хоп. Для меня это не проблема, но это было странно для нас. Мы такие: "А где Tommy?" А потом он увлёкся... Я не знаю, как назвать эту фазу... Он увлёкся EDM. Ну да ладно, он был молодой и взрывной, но Tommy говорил: "Если бы MÖTLEY CRÜE этим занялись, было бы не очень?", на что я ему отвечал: "Я хочу, чтобы MÖTLEY CRÜE оставались MÖTLEY CRÜE". Так что если представить, будь я Angus Young, который говорит: "Вот песня, называется "Highway To Hell", и если представить, что Tommy Malcolm, который сказал бы: "Слушай, а не было бы плохо, если бы это звучало как у других?". И Angus ответил: "Ты что, с ума сошёл?" И потом появляются обидки. И он заявляет: "Ох, Nikki тянет группу назад". Я же хотел, чтобы группа была MÖTLEY CRÜE. А Mick пассивен. Мы делали несколько альбомов с продюсером Scott'ом Humphrey, который злил его тем, как относился к его игре. Так что Mick хотел соскочить, подбивал Vince'a уйти из команды. А временами между нами всё было прекрасно».



В итоге разногласия между участниками, имевшими каждый своё видение процесса и развития группы, стали невыносимыми:



«Мы были четырьмя людьми с разными взглядами. Иногда есть группы, где четверо исповедуют одну идею — это METALLICA. Они говорят: "Мы такие, какие есть. Мы металл. Это даже отражается в нашем названии". Даже несмотря на то, что они делали довольно безумные альбомы, они осознали это. Полагаю, что нашим осознанием стало: "Давайте просто оставим наше наследие таким, какое оно есть"».



Несмотря на подобные разногласия, Sixx смотрит на карьеру MÖTLEY CRÜE с гордостью и настаивает на том, что ничего плохого про кого-то из участников команды сказать не может:



«Мы все хотели чего-то с начала, а потом мы все захотели что-то другое. И тот простой факт, что я хотел что-то одно, а кто-то другой мог хотеть что-то другое, не делает его плохим. Это лишь означает, что для нас настал момент, когда быть в одной группе стало невозможно.



Музыка меняется, люди меняются. Перемены нормальны, нормально не справляться со своими обязанностями, и нормально все отпустить. И я не выходил к прессе или еще куда-то и не говорил ничего плохого ни о ком из команды. Я не думаю, что мне это нужно. Я полагаю, что мои разочарования в MÖTLEY CRÜE сопоставимы с разочарованием других в MÖTLEY CRÜE. Но когда ты это все начинаешь опускать... Вы спрашивали меня, общаюсь ли я с кем-то из группы... Я просто поддерживаю связь, потому что это то же самое, что "Эй, привет. Как вы там, ребята?" Вот и всё. Как на первом дне репетиции.



Мне насрать, если Mick Mars захочет спрыгнуть с Эйфелевой башни со сраным факелом, играя сраного Steve'a Ray'я Vaughanэf в сраном пуш-ап-бюстгалтере. Это что-то вроде: "Ну и замечательно! Но это не моё. Я ничего не хочу, я не зову тебя, потому что я просто пытаюсь стимулировать что-то сделать". Я просто поддерживаю связь. Но когда первый момент прошёл, я не стал просто поддерживать связь. Я немного смягчился».



Sixx сказал, что решил возобновить отношения с коллегами, потому что помнит о совете, полученном несколько лет назад, когда у него был сложный период в жизни:



«Как-то мой АА-спонсор сказал: "Когда ты будешь действительно готов к программе, это будет момент, когда проблемные вещи станут для тебя проще". Я был в процессе развода и сказал: "Чувак, если бы тормоза над обрывом отказали, я был бы рад. Я бы покончил с разводом, а она была бы мертва". На что получил ответ: "Эй! Ты должен позволить тому, что пошло не так, стать для тебя жизненным уроком и смягчить тебя".



Смотри, многие сказали бы: "Эти ребята, я хотел бы сделать вот то и это, а они просто глупые. Тот просто урод, этот пьяный, еще один толстый, а последний и вовсе дурачок. Он хочет быть в электронной команде". "Nikki погряз в болоте и не хочет перемен". А знаете, что на самом деле? Почему бы просто не помнить об этом как о чём-то классном? Что было, то было».



Когда ведущий привёл в пример SKID ROW, имеющих свои примеры дисфункции, связанные с бывшим вокалистом команды, Sebastian'ом Bach'ом, Nikki ответил:



«Я говорил как-то с ребятами из SKID ROW, и всё в итоге пришло к тому, что тебе уже не двадцать один, у тебя есть дом, жена, и у каждого в группе то же самое, у них есть то, что они хотели, но им также хочется и немного мира. Я не хочу просыпаться каждое утро с какой-то грёбаной драмы. И я не хочу, чтобы эта грёбаная драма сопровождала каждый день моей жизни.



Я очень рад, что MÖTLEY CRÜE приняли решение, потому что больше никаких сообщений в духе: "Мы не можем согласиться с этой грёбаной обложкой". Это же: "Да ну на уйг, чувак!" Это обложка. Вы, ребята, победили. Всё на два процента меньше". Но ведь то же самое и с остальным...»



Вернувшись к делам SKID ROW, которые отказываются объединяться с Bach'ом, несмотря на предложения промоутеров, Nikki сказал:



«Что касается SKID ROW, я не думаю, что они хотят... Они просто думают: "Чувак, если бы ты мог просто петь... Но ты же не сможешь"».















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