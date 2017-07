31 июл 2017



Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, TRAPEZE), Jason Bonham (LED ZEPPELIN, FOREIGNER), Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) и Joe Bonamassa, выпустят новую работу, получившую название "BCCIV", двадцать второго сентября на Mascot Records. Продюсером материала был Kevin Shirley. Запись проходила в студии Cave в декабре, а сведение в Сиднее в марте. Все песни для нового альбома написали Glenn Hughes и Joe Bonamassa. Glenn написал все тексты кроме "The Last Song For My Resting Place", текст к которой написал Joe.



Трек-лист:



01. Collide (4:07)

02. Over My Head (4:06)

03. The Last Song For My Resting Place (7:57)

04. Sway (5:24)

05. The Cove (7:11)

06. The Crow (6:00)

07. Wanderlust (8:18)

08. Love Remains (4:53)

09. Awake (4:42)

10. When The Morning Comes (7:56)

11. With You I Go (bonus track on vinyl edition only)



Первым синглом станет песня "Collide". BLACK COUNTRY COMMUNION дадут лишь два шоу в Европе в январе в поддержку "BCCIV": второго января в Wolverhampton Civic Hall и четвертого января в London Hammersmith Apollo.















