Новый альбом BLACK COUNTRY COMMUNION выйдет осенью
Группа BLACK COUNTRY COMMUNION, в состав которой входят Glenn Hughes (DEEP PURPLE, TRAPEZE), Jason Bonham (LED ZEPPELIN, FOREIGNER), Derek Sherinian (DREAM THEATER, ALICE COOPER, BILLY IDOL) и Joe Bonamassa, выпустят новую работу, получившую название "BCCIV", двадцать второго сентября на Mascot Records. Продюсером материала был Kevin Shirley. Запись проходила в студии Cave в декабре, а сведение в Сиднее в марте. Все песни для нового альбома написали Glenn Hughes и Joe Bonamassa. Glenn написал все тексты кроме "The Last Song For My Resting Place", текст к которой написал Joe.
Трек-лист:
01. Collide (4:07)
02. Over My Head (4:06)
03. The Last Song For My Resting Place (7:57)
04. Sway (5:24)
05. The Cove (7:11)
06. The Crow (6:00)
07. Wanderlust (8:18)
08. Love Remains (4:53)
09. Awake (4:42)
10. When The Morning Comes (7:56)
11. With You I Go (bonus track on vinyl edition only)
Первым синглом станет песня "Collide". BLACK COUNTRY COMMUNION дадут лишь два шоу в Европе в январе в поддержку "BCCIV": второго января в Wolverhampton Civic Hall и четвертого января в London Hammersmith Apollo.
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