31 июл 2017



KIIARA почтила память вокалиста LINKIN PARK KIIARA почтила память вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона на выступлении в рамках фестиваля Panora в Нью-Йорке.



«Это была... очень сложная неделя. Я не знаю, что сказать и нечего сказать такого, чтобы стало лучше, но следующее две песни посвящены Честеру», после чего сыграла "Battle Symphony" из альбома "One More Light", а также сингл "Heavy", в записи которого она принимала участие.















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