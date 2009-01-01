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JAMES LABRIE о сроках выпуска нового альбома DREAM THEATER Вокалист DREAM THEATER James LaBrie в ходе общения во время прямой линии на своей странице в Facebook поделился планами о выпуске нового альбома группы:



"Наш тур продлится до конца декабря, а в начале следующего года мы намерены взять небольшой перерыв. Затем мы планируем отправится в студию. Так что наше новое творение выйдет вряд ли раньше второй половины 2018 года, может быть, поздней осенью. А затем мы отправимся в очередной тур, надеюсь, уже в январе 2019. По крайней мере, именно так все видится сейчас, а как оно произойдет на самом деле - посмотрим".



LaBrie также подтвердил, что он продолжает работу над новым сольным альбомом и попытается выпустить его в начале следующего года и, может быть, даже организовать тур в его поддержку "если альбом появится в нужное время". Пока что у сольной группы LaBrie запланировано единственное выступление в качестве хэдлайнера в один из дней фестиваля ProgPower (USA) в сентябре.







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