сегодня



Гитарист KORN извинился за слова о Честере В ходе недавнего интервью радиостанции WRIF гитарист KORN Brian "Head" Welch в очередной раз принёс извинения за свои слова о Честере Беннингтоне:



«К сожалению, так вышло. Я говорил с разбитым сердцем, будучи опустошённым и полным горя. Иначе я бы сформулировал всё по-другому. Но когда в истории рока, да даже истории всей музыки мы были свидетелями чего-то подобного? Оба обладали отличными голосами и вдохновляли так много людей. Крис покончил с жизнью, и я был сломлен. Я не был с ним близок, но это было... [Такое можно ожидать] от тех, кто запутался в своей жизни, а не от того, у кого была семья и всё на мази. И мы все слышали истории, что причиной может быть Ативан. Трагично, не так ли? Но прошло пару месяцев, я стал чувствовать себя лучше. Мы проснулись и видим эти новости про Честера от TMZ. "Это, должно быть, прикол. Это должен быть прикол. Не может быть всё по-настоящему". И потом узнаёшь, что все правда. И мы все были опустошены, надо было видеть наши лица. Как и весь мир, готов был поставить на то, что я знал этого парня. Мы были в шоке. Группа только и говорила об этом.



Что случилось дальше? Я отправился горевать в номер и просто был в шоке от событий, к которым добавлялись все эти тексты: "Они уверены? Они уверены, что он всё сделал правильно?" И я просто не принимаю этого. Я сказал себе: "Стоп, хватит уже!" Двое уже мертвы. Они сами наложили на себя руки. Я слушал, что Честер сделал это в день рождения Криса. Я взбесился, я решил, что надо это остановить.



Slash сказал лучше всех. На мой твитт он сказал: "Находишься под лавиной чувств: печаль, злость, смятение, потеря, разбитое сердце". Он продолжил: "Я двинусь дальше, но потеря и разбитые сердца здесь правят бал". И я подумал, что проходил через подобное, и я сделал это онлайн. Так что я получил урок, что нельзя так делать. И я приношу извинение всем его поклонникам — я не думал высказывать неуважение. Я был разбит, опустошён и очень опечален за своих друзей, которые были так с ним близки. Но прошло уже больше недели, а печаль никуда не делась».



Гитарист добавил, что полностью принимает вину за сказанное, потому что «это была моя ошибка. Я должен был сказать всё иначе. Потому что я чту память Честера, и ребята из LINKIN PARK просто замечательные, они такие классные, чувак!»















+0 -1



просмотров: 395

