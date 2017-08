сегодня



Видео полного выступления METALLICA Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось двадцать девятого июля на Rose Bowl, Pasadena, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hardwired"

"Atlas, Rise"

"For Whom the Bell Tolls"

"Fuel"

"The Unforgiven"

"Now That We're Dead"

"Moth Into Flame"

"Wherever I May Roam"

"Halo on Fire"

"Motorbreath"

"Sad but True"

"One"

"Master of Puppets"

"Fade to Black"

"Running with the Devil"

"Seek and Destroy"

"Battery"

"Nothing Else Matters"

"Enter Sandman"











