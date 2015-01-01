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*Beyond the Black*



1 авг 2017 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK

12 янв 2015 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале

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Видео с выступления BEYOND THE BLACK

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Видео полного выступления BEYOND THE BLACK, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2016, доступно для просмотра ниже:

“Lost In Forever”
“Beyond The Mirror”
“Songs Of Love And Death”
“Afraid Of The Dark”
“Shine And Shade”
“Whole Lotta Love”
“Written In Blood”
“Love Me Forever”
“In The Shadows”
“When Angels Fall”
“Hallelujah”
“Running To The Edge”

BEYOND THE BLACK Live At Wacken Open Air 2016; Video Of Full Performance Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reflection
1 авг 2017, 22:04		Норм ляхи.


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