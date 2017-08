1 авг 2017



Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD В честь пятидесятилетия с момента выпуска музыки PINK FLOYD, которая изменила мир, гитарист THE SWORD Kyle Shutt собрал проект кавер-версий культового альбома "The Dark Side Of The Moon".



В записи "Doom Side Of The Moon" помимо Kyle'a принимали участие Bryan Richie, Santiago Vela III, Alex Marrero (Brownout / Brown Sabbath), Jason Frey (Black Joe Lewis / Hard Proof) и Joe Cornetti (Croy & The Boys). Сведением занимался Stuart Sikes (White Stripes, Rocket From The Crypt). Выход материала намечен на четвертое августа, в тот день, когда дебютному релизу коллектива, "The Piper At The Gates Of Dawn", исполнится пятьдесят лет.



Прослушать "Doom Side Of The Moon" можно ниже.

















