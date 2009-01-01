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MARTY FRIEDMAN : «Ненавижу, когда меня называют шреддером!» В ходе недавнего интервью Guitar World MARTY FRIEDMAN'y задали вопрос, считает ли он себя шреддером:



«Я не шреддер. Шреддер, по крайней мере для меня, это некто, постоянно играющий очень быстрое бессмысленное дерьмо. Шреддеры — это те парни в подвалах, которые играют невероятно быстро, и выглядит это вроде бы потрясно и замечательно с их порхающими по грифу пальцами, но если ты просто закроешь глаза и послушаешь то, что они играют, то услышишь, насколько этот ушат полон помоев. Сами понимаете, про что я говорю.



Я прошу всех вас не вестись на работу пальцев, а впечатляться тем, как музыка, которую вы слышите, влияет на ощущение и настроение.



Послушайте, сленговая терминология имеет разные значения для разных людей, и я вовсе не тот, кто вправе говорить, хорош или плох термин "шреддер". Если вам нравится "шреддинг" и вы считаете меня "прекрасным шреддером", то я только за. Мы кореша и всё такое! Я уже достаточно давно уехал из США, и у этого термина появилась новая жизнь, поэтому я не уверен в том, что понимаю правильно то, что он означает. Я лишь знаю, что этот термин и его произношение вызывают во мне непроизвольный рвотный рефлекс».





















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