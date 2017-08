1 авг 2017



Новое видео STEELHEART "You Got Me Twisted", новое видео группы STEELHEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Through Worlds Of Stardust", выходящего 15 сентября на Frontiers Music Srl.



















