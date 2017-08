1 авг 2017



Трек-лист нового альбома SATYRICON SATYRICON опубликовали трек-лист нового альбома "Deep Calleth Upon Deep", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Napalm Records:



01. Midnight Serpent

02. Blood Cracks Open The Ground

03. To Your Brethren In The Dark

04. Deep Calleth Upon Deep

05. The Ghost Of Rome

06. Dissonant

07. Black Wings And Withering Gloom

08. Burial Rite















