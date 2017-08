1 авг 2017



Сборник кавер-версий UFO выйдет осенью UFO выпустят первую в своей истории коллекцию кавер-версий, "The Salentino Cuts", на CD и виниле, двадцать девятого сентября:



01. Heartful Of Soul

02. Break On Through (To The Other Side)

03. River Of Deceit

04. The Pusher

05. Paper In Fire

06. Rock Candy

07. Mississippi Queen

08. Ain't No Sunshine

09. Honey-Bee

10. Too Rolling Stoned

11. Just Got Paid

12. It's My Life















+2 -0



просмотров: 236