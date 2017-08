сегодня



Концертный релиз TYKETTO выйдет осенью Frontiers Music Srl тринадцатого октября на CD/DVD, Blu-ray, виниле и в MP3 выпустят новый концертный релиз TYKETTO, "Live From Milan 2017":



CD



01. Introduction

02. Sail Away

03. Strip Me Down

04. Nothing But Love

05. Walk On Fire

06. Lay Your Body Down

07. Standing Alone

08. Seasons

09. Burning Down Inside

10. Wings

11. Forever Young

12. Rescue Me

13. Reach



DVD/Blu-ray:



01. Introduction

02. Sail Away

03. Strip Me Down

04. Nothing But Love

05. Walk On Fire

06. Lay Your Body Down

07. Standing Alone

08. Seasons

09. Burning Down Inside

10. Wings

11. Forever Young

12. Rescue Me

13. Dig In Deep

14. Reach















+0 -1



просмотров: 124