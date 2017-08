сегодня



WITHERFALL на CENTURY MEDIA Группа WITHERFALL, детище гитариста Jake'a Dreyer'a (Iced Earth, Kobra And The Lotus, White Wizzard), вокалиста Joseph'a Michael'a (White Wizzard) и барабанщика Адама Сагана (Circle II Circle, Into Eternity), заключила соглашение с лейблом Century Media. Дебютная работа коллектива, "Nocturnes And Requiems", в оригинале выпущенная в феврале, будет доступна с шестого октября в лимитированном диджипаке с тремя стикерами, виниле в разворотном конверте с постером и CD, а также в цифровом варианте.























+0 -1



просмотров: 176