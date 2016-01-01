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*Witherfall*



2 авг 2017 : 		 WITHERFALL на CENTURY MEDIA

31 янв 2017 : 		 Тизер нового альбома WITHERFALL

15 янв 2017 : 		 Видео с текстом от WITHERFALL

27 дек 2016 : 		 Новая песня WITHERFALL

13 дек 2016 : 		 Музыканты WHITE WIZZARD в WITHERFALL

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WITHERFALL на CENTURY MEDIA

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Группа WITHERFALL, детище гитариста Jake'a Dreyer'a (Iced Earth, Kobra And The Lotus, White Wizzard), вокалиста Joseph'a Michael'a (White Wizzard) и барабанщика Адама Сагана (Circle II Circle, Into Eternity), заключила соглашение с лейблом Century Media. Дебютная работа коллектива, "Nocturnes And Requiems", в оригинале выпущенная в феврале, будет доступна с шестого октября в лимитированном диджипаке с тремя стикерами, виниле в разворотном конверте с постером и CD, а также в цифровом варианте.

WITHERFALL Signs With CENTURY MEDIA





witherfallnocturnescover



witherfallband2016_638




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