сегодня



PAUL STANLEY начал задумываться о новом альбоме KISS Paul Stanley находит идею записи нового альбома KISS всё более заманчивой. По крайней мере, именно об этом он рассказал в свежем интервью для Loudwire Podcast. Предыдущая студийная работа KISS была выпущена в 2012 году. Альбом хорошо продавался, и в первую же неделю после релиза "Monster" поднялся на третье место в чартах Billboard.



Однако, по словам Stanley, группой движет отнюдь не жажда наживы: «Если мы решим записать новый альбом, это произойдёт именно потому, что мы хотим сделать альбом, продажи тут ни при чём. Тем более, что сейчас записи продаются не так хорошо, как в своё время. Поэтому сейчас музыка создаётся, когда есть что сказать, потому что это дело приносит удовлетворение. Если заниматься этим только ради продаж, это неправильный подход. Так что если мы что-то запишем, это произойдёт, потому что мы реально этого захотим. И со временем я нахожу идею записать новый альбом всё более заманчивой. При этом мы должны быть уверены, что не выпускаем второй "Son Of Monster" или "Son Of Sonic Boom". Нужно придумать что-то новое (конечно, без повторения опыта "The Elder" [самый критикуемый концептуальный альбом KISS 1981 года — прим. автора], и если нам самим это будет нужно, и если людям понравится, будет прекрасно. С моей точки зрения, единственный путь создать новый альбом — это постараться сделать нечто интригующее.



При этом я не чувствую никакого давления в плане того, что новый материал будут сравнивать с нашими классическими работами. Знаешь, даже самые великие чемпионы в конце концов проигрывают схватку. Я ещё помню, как Leon Spinks побил Muhammad'а Ali. Manny Pacquiao просто проиграл матч. Но ведь золотые страницы истории уже написаны!»



Gene Simmons также подтверждает, что группа «сочиняет кое-что», но он сам не особо настроен на новый релиз KISS, если не произойдёт глобальных изменений в «потреблении» музыки: «Не так давно я написал песню "Your Wish Is My Command". Она звучит как настоящий гимн, подобное настроение можно услышать, может быть, на "Love Gun". Но каких-то особых стимулов сделать новую работу у меня нет: ты рвёшь свою задницу, а потом все просто скачивают твою музыку нахаляву и делятся файлами. Не для этого я пашу, спасибо!»







