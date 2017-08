сегодня



Трейлер нового альбома TOMORROW’S OUTLOOK TOMORROW’S OUTLOOK опубликовали трейлер к новому альбому "A Voice Unheard":



"Within The World Of Dreams" (vocals: Ralf Scheepers)

"Descent" (vocals: Tony Johannessen)

"Through Shuttered Eyes" (vocals: Tony Johannessen)

"A Voice Unheard" (vocals: Ralf Scheepers)

"Outlaw" (vocals: Scott Oliva)

"Times Of War" (vocals: Tony Johannessen)

"One Final Prayer" (vocals: Ralf Scheepers)

"The Enemy" (vocals: Ralf Scheepers)

"Fly Away" (vocals: Ralf Scheepers)

"Nothing Shall Remain" (vocals: Ralf Scheepers)

"Darkside Of Aquarius" (vocals: Tony Johannessen - Bruce Dickinson cover)

"Slave to the Evil Force" (vocals: Tony Johannessen - Aria cover)















