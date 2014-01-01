Обложка и трек лист нового альбома DIABLO BLVD

DIABLO BLVD опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Zero Hour", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Nuclear Blast:
“Animal”
“Sing From The Gallows”
“Life Amounts To Nothing”
“God In The Machine”
“You Are All You Love”
“The Song Is Over”
“00:00”
“Like Rats”
“Demonize”
“The Future Will Do What It’s Told”
“Summer Has Gone”
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