Обложка и трек лист нового альбома DIABLO BLVD DIABLO BLVD опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Zero Hour", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Nuclear Blast:



“Animal”

“Sing From The Gallows”

“Life Amounts To Nothing”

“God In The Machine”

“You Are All You Love”

“The Song Is Over”

“00:00”

“Like Rats”

“Demonize”

“The Future Will Do What It’s Told”

“Summer Has Gone”













