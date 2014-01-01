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*Diablo Blvd*



2 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома DIABLO BLVD

7 июл 2017 : 		 Новое видео DIABLO BLVD

7 июл 2017 : 		 Новое видео DIABLO BLVD

23 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DIABLO BLVD

15 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома DIABLO BLVD

5 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома DIABLO BLVD

20 дек 2014 : 		 Новое видео DIABLO BLVD

14 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома DIABLO BLVD

6 дек 2014 : 		 Новое видео DIABLO BLVD

4 ноя 2014 : 		 Новое видео DIABLO BLVD

10 окт 2014 : 		 DIABLO BLVD на Nuclear Blast

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Обложка и трек лист нового альбома DIABLO BLVD

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DIABLO BLVD опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Zero Hour", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Nuclear Blast:

“Animal”
“Sing From The Gallows”
“Life Amounts To Nothing”
“God In The Machine”
“You Are All You Love”
“The Song Is Over”
“00:00”
“Like Rats”
“Demonize”
“The Future Will Do What It’s Told”
“Summer Has Gone”

DIABLO BLVD Announce Zero Hour Album; Singles Streaming





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