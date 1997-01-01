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ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла В недавнем интервью радиостанции WRIF у ALICE COOPER'a спросили о недавних самоубийствах вокалистов LINKIN PARK и SOUNDGARDEN:



«Я работал с Крисом Корнеллом, я написал с ним несколько тем на "The Last Temptation". И я подумал: "У этого парня есть всё, что нужно: он талантлив, играет на гитаре, поёт, умеет писать песни, обладает харизмой и всё такое..." Так что я был просто шокирован такими известиями. Я не мог в них поверить. Я никак не могу понять этого шага. Самоубийство, будучи на таком уровне, почему? Я, как и все, задаюсь этим вопросом. И потом Честер Бенингтон, то же самое... Честер был одним из тех, с кем я играл в гольф... Ну хорошо, я учил его гольфу. И мы постоянно обсуждали музыку. Он был тогда сразу в двух командах — LINKIN PARK и STP. У него прекрасные дети, отличная семья, никаких проблем с деньгами, и потом раз — и он умирает. И задаёшь вопрос: почему? Что произошло? Я не понимаю, правда не понимаю. У меня не было никаких признаков депрессии, поэтому я не могу об этом рассуждать. Я не думаю, что дело в наркотиках, не думаю, что они как-то причастны. Думаю, что дело в клинической депрессии».



Дальше он добавил, что было сложно найти двух людей с таким потенциалом, как эти двое, добавив, что то же самое случилось и со Скоттом Вейлендом. «Тот парень также обладал всем и решил, что героин важнее всего остального. Но эти парни... Я не думаю, что у них были проблемы с наркотиками. Я думаю, что это физические проблемы. Думаю, что всё дело в клинической депрессии».















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