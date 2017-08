сегодня



Новое видео GONE IS GONE "Echolocation", новое видео группы GONE IS GONE, в состав которой входят Troy Sanders из MASTODON, Tony Hajjar из AT THE DRIVE-IN, Troy Van Leeuwen из QUEENS OF THE STONE AGE и гитарист/клавишник Mike Zarin, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Echolocation", выходящего шестого января.



















