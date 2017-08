сегодня



Видео с выступления THE WINERY DOGS THE WINERY DOGS, в состав которых входят Mike Portnoy (DREAM THEATER, AVENGED SEVENFOLD, ADRENALINE MOB), Billy Sheehan (MR. BIG, TALAS, DAVID LEE ROTH) и Richie Kotzen (MR. BIG, POISON), выступили на вечере памяти басиста Дэвида Заблидовски первого августа в рамках "Ultimate Jam Night" в Whisky A Go Go.



























+0 -0



просмотров: 119