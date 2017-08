сегодня



LINKIN PARK установили рекорд По сообщению Billboard, 23 песни LINKIN PARK попали в чарты Hot Rock Songs. "Numb" заняла вторую позицию, "In The End" и "Heavy" заняли третью и четвёртую строчки.



Последняя работа группы с Честером, "One More Light", вновь попала на первую строчку, а "Hybrid Theory" и "Meteora" заняли второе и третье места соответственно.



В Великобритании 15 первых мест в чартах заняли пятнадцать песен LINKIN PARK.







