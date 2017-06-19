сегодня



VINCE NEIL подумывает над выпуском сольного альбома Вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil в интервью NorthJersey.com заявил, что рассматривает возможность выпустить новый сольный альбом. Предыдущая работа певца "Tattoos & Tequila" вышла семь лет назад.



"В настоящий момент я бросил все свои силы на турне, так как после ухода MÖTLEY CRÜE со сцены мою сольную группу просто рвут на части. Наш график расписан уже на следующий год. Сейчас мы прикидываем идеи для новых песен, и я надеюсь, что как только наступит затишье, мы отправимся в студию".



Сольная группа Neil'а включает Dana Strum и Jeff Blando из SLAUGHTER, а также барабанщика Zoltan Chaney. Также Vince добавил, что он не испытает никакого дискомфорта, оставаясь единственным музыкантом MÖTLEY CRÜE, исполняющим старый материал, так как "он приносит немало прекрасных воспоминаний многим, кто вырос на этих песнях".







+0 -0



просмотров: 147

