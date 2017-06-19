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*Vince Neil*



3 авг 2017 : 		 VINCE NEIL подумывает над выпуском сольного альбома

28 июл 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

17 июл 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

26 июн 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

29 май 2017 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

30 янв 2017 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

13 янв 2017 : 		 VINCE NEIL даст больше сотни концертов

26 дек 2016 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

19 ноя 2016 : 		 VINCE NEIL не выступит на инаугурации Трампа

21 окт 2016 : 		 VINCE NEIL избежал тюрьмы

14 окт 2016 : 		 VINCE NEIL предстал в образе священника

21 сен 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

20 сен 2016 : 		 Суд над VINCE'ом NEIL'ом отложен

21 июл 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

22 июн 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

1 май 2016 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE

19 фев 2016 : 		 VINCE NEIL собрал 200 000 долларов на благотворительность

2 фев 2016 : 		 VINCE NEIL работает над сольным альбомом

19 янв 2016 : 		 VINCE NEIL отыграл первое шоу после прощальных гастролей MÖTLEY CRÜE

28 дек 2015 : 		 VINCE NEIL очень воодушевлён тем, что ждёт его после MÖTLEY CRÜE

7 авг 2015 : 		 VINCE NEIL о планах на послетурье

24 апр 2015 : 		 VINCE NEIL исполняет MÖTLEY CRÜE

21 авг 2014 : 		 VINCE NEIL: «Быть на сцене — словно ехать на огромной скорости»

2 мар 2014 : 		 VINCE NEIL о кантри-трибьюте MÖTLEY CRÜE

8 фев 2014 : 		 VINCE NEIL, DJ ASHBA, VINNIE PAUL исполнили ZZ TOP

24 дек 2013 : 		 Две маленькие девочки спели с VINCE'ом NEIL'ом "Girls Girls Girls"

5 ноя 2013 : 		 VINCE NEIL встречался с продюсерами "The Celebrity Apprentice"

31 мар 2013 : 		 Видео с выступления VINCE NEIL

8 мар 2013 : 		 VINCE NEIL учится летать

19 окт 2012 : 		 VINCE NEIL выпустит водку

27 сен 2012 : 		 VINCE NEIL исполнил классику MÖTLEY CRÜE с порнозвездой LISA ANN

15 сен 2012 : 		 VINCE NEIL выступил с трибьют-группой MÖTLEY CRÜE

6 сен 2012 : 		 VINCE NEIL объясняет свою вспышку ярости на парковке в Лас-Вегасе

28 авг 2012 : 		 Ярость VINCE'а NEIL'а на видео: "Отдайте мне мою машину, бл**ь!"

3 май 2012 : 		 VINCE NEIL исполнил 'Piece Of Your Action' в Чикаго

1 апр 2012 : 		 Реклама стрип-клуба VINCE NEIL'a

29 авг 2011 : 		 VINCE NEIL получил награду

28 янв 2011 : 		 VINCE NEIL не платит налоги?

19 янв 2011 : 		 VINCE NEIL сядет на две недели

7 дек 2010 : 		 VINCE NEIL вылетел из "Skating With The Stars"

23 ноя 2010 : 		 VINCE NEIL занял последнее место

4 ноя 2010 : 		 VINCE NEIL будет участвовать в программе "Skating With The Stars"

28 июн 2010 : 		 VINCE NEIL арестован

18 июн 2010 : 		 VINCE NEIL: Новый альбом доступен для прослушивания

30 май 2010 : 		 Семплы с нового альбома VINCE NEIL

10 апр 2010 : 		 Детали нового альбома VINCE NEIL

19 мар 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома VINCE NEIL

20 фев 2010 : 		 Новое видео VINCE NEIL

3 дек 2008 : 		 VINCE NEIL отменил гастроли

1 дек 2008 : 		 Vince Neil сказал, что "Chinese Democracy" - это не настоящий GUNS N'ROSES

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VINCE NEIL подумывает над выпуском сольного альбома

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Вокалист MÖTLEY CRÜE Vince Neil в интервью NorthJersey.com заявил, что рассматривает возможность выпустить новый сольный альбом. Предыдущая работа певца "Tattoos & Tequila" вышла семь лет назад.

"В настоящий момент я бросил все свои силы на турне, так как после ухода MÖTLEY CRÜE со сцены мою сольную группу просто рвут на части. Наш график расписан уже на следующий год. Сейчас мы прикидываем идеи для новых песен, и я надеюсь, что как только наступит затишье, мы отправимся в студию".

Сольная группа Neil'а включает Dana Strum и Jeff Blando из SLAUGHTER, а также барабанщика Zoltan Chaney. Также Vince добавил, что он не испытает никакого дискомфорта, оставаясь единственным музыкантом MÖTLEY CRÜE, исполняющим старый материал, так как "он приносит немало прекрасных воспоминаний многим, кто вырос на этих песнях".

VINCE NEIL Is



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