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*Lacuna Coil*



3 авг 2017 : 		 LACUNA COIL выпустят историю

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия LACUNA COIL

18 май 2017 : 		 LACUNA COIL остались на CENTURY MEDIA

16 май 2017 : 		 Новое видео LACUNA COIL

14 май 2017 : 		 Нового альбома LACUNA COIL не будет до 2019

22 мар 2017 : 		 Новое видео LACUNA COIL

15 мар 2017 : 		 LACUNA COIL работают над секретным проектом

9 дек 2016 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

23 ноя 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL удивлена выбором американцев

4 авг 2016 : 		 LACUNA COIL могут взять DIEGO CAVALLOTTI на постоянной основе

28 июл 2016 : 		 LACUNA COIL впервые выступили в Китае

22 июл 2016 : 		 Новое видео LACUNA COIL

19 июл 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL

9 июн 2016 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

8 июн 2016 : 		 Успехи в чартах LACUNA COIL

5 июн 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL считает, что дух команды остался прежним

28 май 2016 : 		 Новый альбом LACUNA COIL занял первое место в чартах iTunes

27 май 2016 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

25 май 2016 : 		 LACUNA COIL представили новые песни на концерте

24 май 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не парюсь насчёт здорового образа жизни»

6 май 2016 : 		 Новая песня группы LACUNA COIL

5 май 2016 : 		 LACUNA COIL впервые выступили на Филиппинах

22 апр 2016 : 		 Новая песня LACUNA COIL

15 апр 2016 : 		 LACUNA COIL: «Смена состава дала нам новую энергетику»

11 апр 2016 : 		 Andrea Ferro (LACUNA COIL): «Возможно, AC/DC нужно завершить карьеру»

9 апр 2016 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

11 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACUNA COIL

12 фев 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

10 фев 2016 : 		 LACUNA COIL нашли гитариста

29 янв 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Металл слишком консервативен в отношении женщин в группах»

15 янв 2016 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

8 янв 2016 : 		 На новом альбоме LACUNA COIL будет больше гроула

6 янв 2016 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

14 дек 2015 : 		 Новый альбом LACUNA COIL выйдет в мае

9 дек 2015 : 		 Название нового альбома LACUNA COIL?

20 окт 2015 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

25 июл 2015 : 		 LACUNA COIL о Graspop и Download

4 июл 2015 : 		 В дороге с LACUNA COIL

22 июн 2015 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме

17 июн 2015 : 		 LACUNA COIL надеются записать альбом до конца года

20 фев 2015 : 		 CRISTINA SCABBIA верит в то, что следующий альбом LACUNA COIL будет более тяжелым

9 фев 2015 : 		 Вокалистка LACUNA COIL исполняет кавер-версию IRON MAIDEN

21 авг 2014 : 		 Новое видео LACUNA COIL

28 июл 2014 : 		 Акустика от LACUNA COIL

7 май 2014 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

30 апр 2014 : 		 Новое видео LACUNA COIL

1 апр 2014 : 		 Тизер бонус-DVD LACUNA COIL

18 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома LACUNA COIL

14 мар 2014 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

26 фев 2014 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

22 фев 2014 : 		 LACUNA COIL исполнили две новые песни

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от LACUNA COIL

19 фев 2014 : 		 Новая песня LACUNA COIL

16 фев 2014 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом и барабанщиком

8 фев 2014 : 		 Новая песня LACUNA COIL

27 янв 2014 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я не считаю себя "горячей штучкой"»

23 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACUNA COIL

14 янв 2014 : 		 Название нового альбома LACUNA COIL

1 янв 2014 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: "2013 не был для меня хорошим годом"

23 дек 2013 : 		 LACUNA COIL не поедут в круиз SHIPROCKED

3 дек 2013 : 		 Фото нового кольца, созданного вокалисткой LACUNA COIL

1 дек 2013 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

20 ноя 2013 : 		 Подробности о дизайне кольца, созданном вокалисткой LACUNA COIL

14 ноя 2013 : 		 Вокалистка LACUNA COIL создала дизайн кольца

15 окт 2013 : 		 LACUNA COIL завершила запись

11 сен 2013 : 		 LACUNA COIL приступили к записи

31 июл 2013 : 		 LACUNA COIL выступила во Вьетнаме

12 июн 2013 : 		 Вокалистка LACUNA COIL записывает демо

7 апр 2013 : 		 Акустика от LACUNA COIL

17 мар 2013 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

18 янв 2013 : 		 Умер бывший гитарист LACUNA COIL

12 дек 2012 : 		 Новое видео LACUNA COIL

25 ноя 2012 : 		 Акустика от LACUNA COIL

12 ноя 2012 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

6 ноя 2012 : 		 Вокалистка LACUNA COIL создаст украшение для ювелирной фирмы

31 окт 2012 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

20 сен 2012 : 		 Иск CENTURY MEDIA к скачавшим альбом LACUNA COIL

10 сен 2012 : 		 Женился вокалист LACUNA COIL

25 май 2012 : 		 LACUNA COIL выпустят цифровой сингл

26 апр 2012 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Dave Mustaine всегда был очень любезен с нами»

25 апр 2012 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Мы никогда не менялись на самом деле; эволюция — это не изменение»

14 апр 2012 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

9 апр 2012 : 		 LACUNA COIL открыли тур

9 фев 2012 : 		 Видео с акустическогов выступления LACUNA COIL

3 фев 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления LACUNA COIL

26 янв 2012 : 		 LACUNA COIL в акустике

22 янв 2012 : 		 Рассказ об изданиях нового альбома LACUNA COIL

20 янв 2012 : 		 Трансляция акустического выступления LACUNA COIL

18 янв 2012 : 		 Новый альбом LACUNA COIL доступен для прослушивания

13 янв 2012 : 		 Новый тизер LACUNA COIL

10 янв 2012 : 		 Новый тизер LACUNA COIL

7 янв 2012 : 		 Новый тизер LACUNA COIL

4 янв 2012 : 		 Новый тизер LACUNA COIL

25 дек 2011 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «я удивляюсь, что люди смотрят на меня как на секс-символ»

21 дек 2011 : 		 Тизер нового альбома LACUNA COIL

16 дек 2011 : 		 Новая песня LACUNA COIL

14 дек 2011 : 		 Новое видео LACUNA COIL

13 ноя 2011 : 		 LACUNA COIL исполнили новый трек в Глазго

9 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома LACUNA COIL

23 окт 2011 : 		 LACUNA COIL представили новый трек

15 окт 2011 : 		 Новый сингл LACUNA COIL доступен для прослушивания

10 окт 2011 : 		 Видеообращение от вокалистки LACUNA COIL

23 сен 2011 : 		 Новый сингл LACUNA COIL доступен для прослушивания

21 сен 2011 : 		 Новый альбом LACUNA COIL выйдет в январе

3 сен 2011 : 		 Сингл LACUNA COIL выйдет в октябре

19 июл 2011 : 		 Выход нового альбома LACUNA COIL отложен

29 июн 2011 : 		 Вокалист LACUNA COIL о новом альбоме

25 июн 2011 : 		 Название нового альбома LACUNA COIL

31 май 2011 : 		 LACUNA COIL ответили на вопросы поклонников

16 май 2011 : 		 LACUNA COIL начали запись альбома

21 фев 2011 : 		 LACUNA COIL 'скоро начнут запись'

15 окт 2010 : 		 Видео с выступления LACUNA COIL

11 июн 2010 : 		 LACUNA COIL посвятили песню PAUL'у GRAY'ю

17 май 2010 : 		 Фронтмен LACUNA COIL о смерти DIO

16 апр 2010 : 		 Вокалиска LACUNA COIL о смерти Peter'a Steele'a

16 апр 2010 : 		 Фронтмен LACUNA COIL о смерти Peter'a Steele'a

12 янв 2010 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 янв 2010 : 		 Делюкс издание от LACUNA COIL выйдет в январе

14 дек 2009 : 		 LACUNA COIL удостоены награды "Premio Videoclip Italiano"

25 ноя 2009 : 		 Вокалистка LACUNA COIL рассказала, почему не захотела раздеться для PETA

13 ноя 2009 : 		 Вокалистка LACUNA COIL подтвердила свое участие в "Christmas Metal Symphony"

8 сен 2009 : 		 Новый сингл от LACUNA COIL

31 июл 2009 : 		 Видео всего концерта LACUNA COIL в Сан-Франциско

5 июл 2009 : 		 Опубликован новый видеоклип LACUNA COIL

9 апр 2009 : 		 LACUNA COIL: весь альбом доступен для прослушивания

7 апр 2009 : 		 Новая песня LACUNA COIL в сети

2 апр 2009 : 		 Две новые версии клипа LACUNA COIL

27 мар 2009 : 		 Новое видео LACUNA COIL в сети

28 фев 2009 : 		 Обложка и сингл с нового альбома LACUNA COIL

24 фев 2009 : 		 Трек-лист нового альбома LACUNA COIL

14 фев 2009 : 		 LACUNA COIL: известна дата выхода нового альбома

23 янв 2009 : 		 Cristina Scabbia (LACUNA COIL): "На новом альбоме будет больше рока"

15 дек 2008 : 		 LACUNA COIL: название нового альбома, интервью на радио

18 окт 2008 : 		 LACUNA COIL: превью нового DVD 'Visual Karma (Body, Mind And Soul)'

3 окт 2008 : 		 LACUNA COIL раскрыли обложку и трек-лист своего первого DVD

4 сен 2008 : 		 LACUNA COIL раскрыли детали DVD

26 май 2008 : 		 LACUNA COIL работают над дебютным DVD

6 май 2008 : 		 Cristina Scabbia (LACUNA COIL): "Мы делаем лучший альбом за всю нашу карьеру"

31 мар 2008 : 		 Вокалист LACUNA COIL рассказал о создании нового материала

28 мар 2008 : 		 Новый альбом LACUNA COIL «обретает форму»

6 июн 2007 : 		 Видео с акустических выступлений LACUNA COIL

12 апр 2007 : 		 LACUNA COIL : видео "Within Me" в сети

14 май 2006 : 		 LACUNA COIL выпускают второй сингл с альбома "Karmacode"

3 мар 2006 : 		 Свежий материал от LACUNA COIL

1 фев 2006 : 		 LACUNA COIL: обложка "Karmacode" готова

12 янв 2006 : 		 LACUNA COIL: подробности альбома 'Karmacode'

25 дек 2005 : 		 LACUNA COIL: альбом 'Karmacode' готов

7 ноя 2005 : 		 CRISTINA SCABBIA: мы остаемся верны своему стилю

29 сен 2005 : 		 LACUNA COIL начали запись нового альбома

24 июн 2002 : 		 Lacuna Coil - ждем до сентября

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LACUNA COIL выпустят историю

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LACUNA COIL выпустят в начале 2018 года иллюстрированную историю команды, получившую название "Nothing Stands In Our Way".

LACUNA COIL To Release






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