Концертный релиз JEFF BECK выйдет осенью JEFF BECK шестого октября на Eagle Rock Entertainment выпустит новый концертный релиз "Jeff Beck: Live At The Hollywood Bowl", который будет доступен на DVD+2CD, Blu-ray+2CD (DVD за $29,98, $32,98 — за Blu-ray), а также на DVD+3LP за $49,99.



Трек-лист:



01. The Revolution Will Be Televised

02. Over Under Sideways Down

03. Heart Full Of Soul

04. For Your Love

05. Beck's Bolero

06. Medley: Rice Pudding / Morning Dew

07. Freeway Jam

08. You Never Know

09. 'Cause We've Ended As Lovers

10. Star Cycle

11. Blue Wind

12. Big Block

13. I'd Rather Go Blind

14. Let Me Love You

15. Live In The Dark

16. Scared For The Children

17. Rough Boy

18. Train Kept A'Rollin'

19. Shapes Of Things

20. A Day In The Life

21. Purple Rain















