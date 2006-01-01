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Умер вокалист LINKIN PARK
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LINKIN PARK отменили тур
[28]
Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл
[21]
все новости группы
Watain
3 авг 2017
:
Новый альбом WATAIN выйдет зимой
21 окт 2015
:
Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью
29 сен 2015
:
Переиздания WATAIN выйдут в октябре
10 янв 2015
:
WATAIN воздали должное BATHORY
8 янв 2015
:
Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"
23 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления WATAIN
15 дек 2013
:
Видео с выступления WATAIN
10 дек 2013
:
Видео с выступления WATAIN
7 дек 2013
:
Новое видео WATAIN
21 авг 2013
:
Новый альбом WATAIN доступен для прослушивания
18 июл 2013
:
Новая песня WATAIN
10 июл 2013
:
Варианты изданий WATAIN
24 июн 2013
:
Видео с текстом от WATAIN
13 июн 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN
10 июн 2013
:
Потрековый разбор новых песен WATAIN
3 июн 2013
:
Трейлер нового сингла WATAIN
15 май 2013
:
Новый сингл WATAIN выйдет в конце июня
1 май 2013
:
Новый альбом WATAIN выйдет в августе
18 янв 2013
:
WATAIN приступили к записи
25 ноя 2012
:
Профессиональная съемка с выступления WATAIN
16 ноя 2012
:
WATAIN на CENTURY MEDIA RECORDS
18 окт 2012
:
Виниловый бокс-сет WATAIN выйдет в ноябре
10 май 2012
:
Видео с выступления WATAIN
9 апр 2012
:
WATAIN готовы выпустить DVD
23 янв 2011
:
Лидер WATAIN на премии Grammis: “Дьявол снова победил!”
19 янв 2011
:
WATAIN получили шведскую Грэмми
4 янв 2011
:
WATAIN подвели итоги года
27 дек 2010
:
Видео с концерта WATAIN в Чили
2 ноя 2010
:
Видео с выступления WATAIN
20 авг 2010
:
Сингл WATAIN получил 'золото'
26 июл 2010
:
WATAIN сделали постер с использованием человеческой крови
9 апр 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN
16 мар 2010
:
Детали нового сингла WATAIN
23 дек 2009
:
WATAIN готовы к студийной работе
27 ноя 2006
:
WATAIN : новый альбом в феврале
8 ноя 2006
:
WATAIN подписали контракт с Season of Mist
сегодня
Новый альбом
WATAIN
выйдет зимой
WATAIN выпустят новую работу в январе следующего года.
+2
-1
(
1
)
H-mer
3 авг 2017, 07:33
ооооо дааааа
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).