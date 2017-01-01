Кавер-версия BACKSTREET BOYS от EXIT EDEN

"Incomplete", новое видео группы EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhapsodies In Black", выходящего 4 августа на Napalm Records. Это очередная кавер версия, в этот раз на песню BACKSTREET BOYS, записанная женским квартетом в составе Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca и Anna Brunner.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).