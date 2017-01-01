Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голограмма DIO едет в тур [45]
*Официальное заявление LINKIN PARK [39]
*LINKIN PARK отменили тур [28]
*Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл [21]
*Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей,... [19]
*
[= ||| все новости группы



*Exit Eden*



4 авг 2017 : 		 Кавер-версия BACKSTREET BOYS от EXIT EDEN

21 июл 2017 : 		 Новое видео EXIT EDEN

7 июл 2017 : 		 Кавер-версия RIHANNA от EXIT EDEN

17 июн 2017 : 		 Вокалистки AVANTASIA и VISIONS OF ATLANTIS в EXIT EDEN

| - |
|||| сегодня

Кавер-версия BACKSTREET BOYS от EXIT EDEN

*
zoom
*
* *
"Incomplete", новое видео группы EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhapsodies In Black", выходящего 4 августа на Napalm Records. Это очередная кавер версия, в этот раз на песню BACKSTREET BOYS, записанная женским квартетом в составе Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca и Anna Brunner.

EXIT EDEN Feat. AVANTASIA, VISIONS OF ATLANTIS Singers: Video For Cover Of BACKSTREET BOYS












Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 272

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Amon Amarth, Havok Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом