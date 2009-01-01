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*Marty Friedman*



4 авг 2017 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN доступен для прослушивания

3 авг 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 авг 2017 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Ненавижу, когда меня называют шреддером!»

22 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

12 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

1 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

24 июн 2017 : 		 Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN

5 июн 2017 : 		 Ранние альбомы MARTY FRIEDMAN будут переизданы

2 июн 2017 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит новую работу летом; новая песня

25 янв 2017 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

9 дек 2016 : 		 У MARTY FRIEDMAN'a готово уже пять песен

23 ноя 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN: «У меня не было достаточно причин для возвращения в MEGADETH»

5 ноя 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN стал послом

14 окт 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

3 авг 2016 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

11 мар 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN просит поклонников не пожимать его руку

10 мар 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

18 фев 2016 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

11 фев 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN о METALLICA

21 янв 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

10 дек 2015 : 		 В автобусе с MARTY FRIEDMAN

5 ноя 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

20 окт 2015 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

19 сен 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN пригласил на сцену поклонника

17 сен 2015 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN'a

10 сен 2015 : 		 Биография MARTY FRIEDMAN'а будет готова через полгода

1 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN

19 авг 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Все хотят слышать от меня агрессивный, тяжёлый, плотный материал»

12 авг 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: "Я лучше сяду на ежа, чем буду слушать JIMI HENDRIX'a!"

5 авг 2015 : 		 Что могло бы заставить MARTY FRIEDMAN'а вновь сыграть с MEGADETH?

31 июл 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Лучшее в BABYMETAL то, что они вызывают полярную реакцию!»

8 июл 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN приедет с гастролями в США

18 май 2015 : 		 Мастер-класс MARTY FRIEDMAN

12 апр 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN воздал должное Астору Пьяццолла

11 апр 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Для меня возвращение в MEGADETH — это шаг назад»

28 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN не считает себя металлическим музыкантом

26 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN не читает книг, но считает себя граммар-наци

15 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN вновь не исключает своего возвращения в MEGADETH

5 янв 2015 : 		 MARTY FRIEDMAN не исключает своего возвращения в MEGADETH

22 дек 2014 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

12 авг 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH

8 июл 2014 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

29 май 2014 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

26 май 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN, GUS G., HERMAN LI исполнили BLACK SABBATH

24 май 2014 : 		 Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN

19 май 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

6 май 2014 : 		 Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN

5 май 2014 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

3 май 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN, GUS G. исполнили BLACK SABBATH

30 апр 2014 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

23 апр 2014 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

26 фев 2014 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN выйдет в мае

31 янв 2014 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

23 янв 2014 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN'а

30 дек 2013 : 		 PAUL REED SMITH представили фирменную гитару MARTY FRIEDMAN

5 дек 2013 : 		 Тизер нового альбома MARTY FRIEDMAN

10 ноя 2013 : 		 Гитаристы CHILDREN OF BODOM, REVOCATION на новом альбоме Marty Friedman

24 окт 2013 : 		 MARTY FRIEDMAN отрицает участие в туре 'Metal All-Stars'

16 сен 2013 : 		 MARTY FRIEDMAN работает над 'самым тяжёлым и энергичным' сольником за всю свою карьеру

3 янв 2013 : 		 MARTY FRIEDMAN женился?

3 дек 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с лидером MEGADETH

29 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

23 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

19 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

11 окт 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео с выступления

5 окт 2012 : 		 'Tokyo Jukebox Vols. 1 & 2' MARTY FRIEDMAN 'a выйдут в США в ноябре

11 авг 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN - со-автор песни с альбома номер 1 в Японии

30 май 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к ANDREW W.K.

22 апр 2012 : 		 'Bad D.N.A.', 'Tokyo Jukebox 2' MARTY FRIEDMAN'a выйдут в Европе

20 янв 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN: только малый процент людей в Японии знает, что я из MEGADETH

19 янв 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN подвёл итоги года

3 янв 2012 : 		 Подарок от MARTY FRIEDMAN'a

27 дек 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN на сингле MOMOIRO CLOVER

9 ноя 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN пишет музыкальную тему к фильму

17 авг 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом видео RAZOR

11 авг 2011 : 		 Обложка нового альбома MARTY FRIEDMAN

7 авг 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил работы над альбомом

28 июл 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN: "Это самая веселая песня, которую я исполнял"

6 июн 2011 : 		 Yossi Sassi и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео

27 май 2011 : 		 GUS G. и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео

16 май 2011 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 май 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN выставил на аукцион гитару MEGADETH

22 апр 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN и STEVE LUKATHER записали песню

18 мар 2011 : 		 MARTY FRIEDMAN выставит на аукцион гитары периода MEGADETH

21 окт 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN основал новый лейбл

26 июл 2010 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

24 июл 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит новый сольный альбом в следующем месяце

20 июн 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN в сингле номер 1 в Японии

17 июн 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

18 май 2010 : 		 MARTY FRIEDMAN начал работу над новым альбомом

30 дек 2009 : 		 MARTY FRIEDMAN записал сингл с ANDREW W.K.

28 дек 2009 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN'а выйдет в феврале

20 ноя 2009 : 		 MARTY FRIEDMAN о туре и альбоме

25 авг 2007 : 		 Информация о концертных релизах MARTY FRIEDMAN'a

25 апр 2007 : 		 MARTY FRIEDMAN (ex-MEGADETH) снимет DVD в Японии

10 июл 2006 : 		 MARTY FRIEDMAN: Новый сольник вышел в Японии

28 май 2005 : 		 Бывший гитарист MEGADETH пишет шестой сольный альбом

5 янв 2004 : 		 Marty Friedman не будет играть на сольнике Dave Mustaine

13 авг 2003 : 		 MARTY FRIEDMAN переиздает ранние записи

10 ноя 2002 : 		 Сольник гитариста MEGADETH

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Новый альбом MARTY FRIEDMAN доступен для прослушивания

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"Wall Of Sound", новый альбом MARTY FRIEDMAN, доступен для прослушивания ниже.

Listen To MARTY FRIEDMAN's Entire New Album, 'Wall Of Sound'






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