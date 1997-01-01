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Бывший вокалист STYX хочет поехать в тур

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Бывший вокалист STYX Dennis DeYoung в недавнем интервью Rock Candy рассказал о своём желании поехать в прощальный тур со своими бывшими коллегами:

«Фанаты хотят реюниона, как и я, с первого дня, когда меня заменили. Я никогда не хотел быть сольным исполнителем и не хочу по-прежнему. Я хочу быть в команде, и эту группу я люблю. Это мы против них, сила в цифрах и разделении успеха и неудач.

После того как меня заменили в группе, каждый говорил мне, чтобы я воспрепятствовал им легальным путем. Я просто не смог. Это было сродни иску против самого себя, и я всё ещё наделся, что они предложат мне вернуться назад. Они ездили под именем STYX полтора года, прежде чем я начал юридические разборки. Я не хочу денег или имени, я просто хочу вернуться в группу.

Я не говорил с Tommy и JY с 1999 года. Но всё в их руках. Представьте себе тур оригинальных участников! Думаю, в этом была бы заинтересованность!».

Ex-STYX Frontman DENNIS DEYOUNG Wants






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