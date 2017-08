сегодня



Новый альбом APPICE выйдет осенью Дебютная пластинка группы APPICE, в состав которой входят два брата — CARMINE и VINNY APPICE, — будет выпущена двадцать седьмого октября на SPV/Steamhammer в диджипаке, на виниле, в цифровом варианте и в потоком виде.



Трек-лист:



01. Sinister

02. Monsters And Heroes

03. Killing Floor

04. Danger

05. Drum Wars

06. Riot

07. Suddenly

08. In The Night

09. Future Past

10. You Got Me Running

11. Bros In Drums

12. War Cry

13. Sabbath Mash



Состав и гости:



Carmine Appice (drums, vocals)

Vinny Appice (drums)



Jim Crean (vocals)

Paul Shortino (vocals) (ROUGH CUTT, ex-QUIET RIOT)

Robin McAuley (vocals) (MSG)

Chas West (vocals) (ex-LYNCH MOB)

Scotty Bruce (vocals)



Craig Goldy (guitar) (ex-DIO, ex-GIUFFRIA)

Bumblefoot (guitar) (ex-GUNS N' ROSES)

Joel Hoekstra (guitar) (WHITESNAKE)

Mike Sweda (guitar) (BULLETBOYS)

Erik Turner (guitar) (WARRANT)

David Michael Phillips (guitar) (KING KOBRA)



Tony Franklin (bass) (ex-BLUE MURDER, ex-THE FIRM)

Phil Soussan (bass) (ex-OZZY OSBOURNE)

Johnny Rod (bass) (KING KOBRA, ex-W.A.S.P.)

Jorgen Carlson (bass) (GOV'T MULE)















