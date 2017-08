сегодня



Новый альбом LAST RITES выйдет летом LAST RITES опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Nemesis", релиз которого намечен на десятое августа.



Трек-лист:



“Paradox Of Predestination”

“Architecture Of Self-Destruction”

“26.04.86”

“Ancient Spirit”

“Fallen Brother - Glory To The Brave” (outro)

“Human Extinction”

“Realm Of Illusions”

“Souls' Harvest”









