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Новая песня ATRIARCH “Void”, новая песня группы ATRIARCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dead As Truth", выход которого запланирован на одиннадцатое августа на Relapse Records.



Трек-лист:



“Inferno”

“Dead”

“Devolver”

“Void”

“Repent”

“Hopeless”

“Void” (Demo) (Digital Bonus Track)

“Dead” (Demo) (Digital Bonus Track)

“Repent” (Demo) (Digital Bonus Track)



Запись и сведение проводил Greg Wilkinson в Earhammer (Om, Graves At Sea, Vhol), а обложку создал Stevie Floyd (YOB, Dark Castle).















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