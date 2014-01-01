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*Atriarch*



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Новая песня ATRIARCH

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“Void”, новая песня группы ATRIARCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dead As Truth", выход которого запланирован на одиннадцатое августа на Relapse Records.

Трек-лист:

“Inferno”
“Dead”
“Devolver”
“Void”
“Repent”
“Hopeless”
“Void” (Demo) (Digital Bonus Track)
“Dead” (Demo) (Digital Bonus Track)
“Repent” (Demo) (Digital Bonus Track)

Запись и сведение проводил Greg Wilkinson в Earhammer (Om, Graves At Sea, Vhol), а обложку создал Stevie Floyd (YOB, Dark Castle).

ATRIARCH Streaming вЂњVoidвЂќ Track From Upcoming Dead As Truth Album






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