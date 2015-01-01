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Новая песня DEMON EYE
“Dying For It”, новая песня группы DEMON EYE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Prophecies And Lies", выход которого запланирован на одиннадцатое августа на Soulseller Records.
Трек-лист:
“The Waters And The Wild”
“In The Spider’s Eye”
“The Redeemer”
“Kismet”
“Infinite Regress”
“Dying For It”
“Politic Devine”
“Power Of One”
“Vagabond”
“Prophecies And Lies”
“Morning’s Son”
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