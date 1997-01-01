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Дочка Криса Корнелла почтила память отца Дочка Криса Корнелла присоединилась к ONEREPUBLIC в ходе выступления в программе "Good Morning America" для исполнения песни Леонарда Коэна "Hallelujah". Изначально в этом шоу должны были участвовать LINKIN PARK.















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