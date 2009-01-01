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*Yngwie Malmsteen*



9 авг 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 июл 2017 : 		 JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у

28 июл 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»

14 май 2017 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2017 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a

18 май 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме

17 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

16 апр 2016 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON

12 апр 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 апр 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе

26 фев 2016 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома

22 фев 2016 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле

21 фев 2016 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN

22 окт 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»

6 июн 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

14 май 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

2 май 2015 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 фев 2015 : 		 Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a

16 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом

13 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME

6 фев 2015 : 		 YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида

18 окт 2014 : 		 YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами

7 июл 2014 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

2 июл 2014 : 		 YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

23 май 2014 : 		 Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN

12 апр 2014 : 		 YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур

30 дек 2013 : 		 Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге

12 сен 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»

29 май 2013 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

7 май 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на ТВ

2 май 2013 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

27 апр 2013 : 		 Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN

9 фев 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"

2 фев 2013 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"

31 янв 2013 : 		 Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае

30 ноя 2012 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома

28 ноя 2012 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома

11 ноя 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

19 окт 2012 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

18 окт 2012 : 		 Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре

16 окт 2012 : 		 Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

2 окт 2012 : 		 Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году

16 авг 2012 : 		 YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью

10 июл 2012 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a

15 дек 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!

15 ноя 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS

25 окт 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN на ТВ

23 мар 2011 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о Японии

18 янв 2011 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a

8 дек 2010 : 		 YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников

25 ноя 2010 : 		 Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN

9 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

14 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

9 сен 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN

27 авг 2010 : 		 YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома

9 июн 2010 : 		 Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a

23 май 2010 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO

21 апр 2010 : 		 Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля

5 дек 2009 : 		 Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN

1 дек 2009 : 		 Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a

8 ноя 2009 : 		 YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a

27 окт 2009 : 		 YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз

2 окт 2009 : 		 Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а

13 мар 2009 : 		 Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a

3 мар 2009 : 		 Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a

27 фев 2009 : 		 2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте

22 фев 2009 : 		 YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте

2 сен 2008 : 		 YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома

1 мар 2008 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"

28 фев 2008 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав

27 фев 2008 : 		 Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а

6 авг 2007 : 		 Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России

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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

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Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN, которое состоялось второго августа в Лондоне, доступно для просмотра ниже.

Watch YNGWIE MALMSTEEN Perform In London














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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Anthony30
9 авг 2017, 20:01		Я не понимаю, зачем вообще надо было тащить музыкантов на сцену?! Портили всю картину. Могли себе спокойно и за кулисами отыграть. А на сцене только Б-г с маршаллами на фоне.

Aiming High
9 авг 2017, 21:18		Во,во!

kircore
9 авг 2017, 21:53		Ухаха. Комментарии зачёт. Даже включать видео не буду.

OlegZ
9 авг 2017, 23:23		Все равно Мальмстин классный.


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