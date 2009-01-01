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Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN Документальный фильм "Korn And The Prodigy Son" об участии сына басиста METALLICA, Tye Trujillo, заменявшего в турне Reginald'а "Fieldy" Arvizu на гастролях KORN, доступно по этому адресу.















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