сегодня



Новое видео JOSH TODD & THE CONFLICT "Rain", новое видео группы JOSH TODD & THE CONFLICT, в состав которой входят Josh Todd и Stevie Dacanay (a.k.a. Stevie D.) из BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Year Of The Tiger", выход которого намечен на пятнадцатое сентября на Century Media Records.























