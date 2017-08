сегодня



Дебютный альбом VUUR выйдет осенью Группа VUUR, в состав которой входит бывшая вокалистка THE GATHERING ANNEKE VAN GIERSBERGEN, выпустит дебютную работу, получившую название "In This Moment We Are Free – Cities", 20 октября на InsideOut Music. Продюсером был Joost Van Den Broek, также принимавший участие в процессе создания материала. Соавторами выступили Mark Holcomb (PERIPHERY), Esa Holopainen (AMORPHIS), Daniel Cardoso (ANATHEMA) и оба гитариста группы.



Трек-лист:



01. My Champion - Berlin

02. Time - Rotterdam

03. The Martyr And The Saint - Beirut

04. The Fire - San Francisco

05. Freedom - Rio

06. Days Go By - London

07. Sail Away - Santiago

08. Valley Of Diamonds - Mexico City

09. Your Glorious Light Will Shine - Helsinki

10. Save Me - Istanbul

11. Reunite! - Paris































