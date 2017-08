сегодня



Новый альбом GOTHMINISTER выйдет осенью GOTHMINISTER выпустят новую работу, получившую название "The Other Side", тринадцатого октября на AFM Records.



Трек-лист:



“Ich Will Alles”

“The Sun”

“Der Fliegende Mann”

“Aegir”

“Red Christ”

“We Are The Ones Who Rule The World”

“All This Time”

“Day Of Reckoning”

“Taking Over”

“Somewhere In Time”









