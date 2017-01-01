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Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE, "Grind", выходящий шестого октября, доступен ниже. Продюсером материала был Justin Rimer, концертные треки продюсировал David Cowell из Cleaved Owl Productions, а мастериг проводил Brad Blackwood из Euphonic Masters. В качестве гостей в записи принимали участие Jim Dandy (The Jim Dandy) в “Stand Up”, Wayne Swinny (Saliva) в “Snake” и Zach Myers (Shinedown) в “Crazy”:



“Loco Crazy”

“Snake”

“Upper Hand”

“Blown Away”

“Sacred Circle”

“Days Are Through”

“Stand Up”

“Swing”

“Closet” (Live)

“Walls” (Live)

“Push” (Live)













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