Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE, "Grind", выходящий шестого октября, доступен ниже. Продюсером материала был Justin Rimer, концертные треки продюсировал David Cowell из Cleaved Owl Productions, а мастериг проводил Brad Blackwood из Euphonic Masters. В качестве гостей в записи принимали участие Jim Dandy (The Jim Dandy) в “Stand Up”, Wayne Swinny (Saliva) в “Snake” и Zach Myers (Shinedown) в “Crazy”:
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