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*Every Mother's Nightmare*



6 авг 2017 : 		 Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE

12 июл 2017 : 		 Новый альбом EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выйдет осенью

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Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE

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Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE, "Grind", выходящий шестого октября, доступен ниже. Продюсером материала был Justin Rimer, концертные треки продюсировал David Cowell из Cleaved Owl Productions, а мастериг проводил Brad Blackwood из Euphonic Masters. В качестве гостей в записи принимали участие Jim Dandy (The Jim Dandy) в “Stand Up”, Wayne Swinny (Saliva) в “Snake” и Zach Myers (Shinedown) в “Crazy”:

“Loco Crazy”
“Snake”
“Upper Hand”
“Blown Away”
“Sacred Circle”
“Days Are Through”
“Stand Up”
“Swing”
“Closet” (Live)
“Walls” (Live)
“Push” (Live)

EVERY MOTHERвЂ™S NIGHTMARE - Grind Album Teaser Video Posted





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