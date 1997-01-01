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Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера Участники STAIND Aaron Lewis и Mike Mushok присоединились к вокалисту GODSMACK Sully Erna на сцене в рамках благотворительного шоу Aaron Lewis And Friends в Pines Theater, Look Park, Northampton, Massachusetts и почтили память вокалистов SOUNDGARDEN и LINKIN PARK.



























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