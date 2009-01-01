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Профессиональное видео с выступления MEGADETH Профессиональное видео с выступления MEGADETH. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



"Hangar 18"

"Wake Up Dead"

"In My Darkest Hour"

"The Threat Is Real"

"Sweating Bullets"

"Conquer or Die!"

"Lying in State"

"Poisonous Shadows"

"Trust"

"Fatal Illusion"

"Tornado of Souls"

"Dystopia"

"Symphony of Destruction"

"Mechanix"

"Peace Sells... But Who's Buying"



Encore:

"Holy Wars... The Punishment Due"











+2 -1



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