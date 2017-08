сегодня



Профессиональное видео с выступления ACCEPT Профессиональное видео с выступления ACCEPT. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Die by the Sword (World Premiere)

Restless and Wild

Koolaid (Live Premiere)

Pandemic

Final Journey



Wolf Hoffmann solo with Czech National Symphony Orchestra

Night on Bald Mountain (Modest Mussorgsky cover)

Scherzo (Fryderyk Chopin cover)

Romeo and Juliet (Pyotr Ilyich Tchaikovsky cover)

Pathétique (Ludwig van Beethoven cover)

Double Cello Concerto in G Minor (Antonio Vivaldi cover)

Symphony No. 40 in G Minor - K.550 (Wolfgang Amadeus Mozart cover)



Accept with Czech National Symphony Orchestra

Princess of the Dawn

Stalingrad

Dark Side of My Heart

Breaker

Shadow Soldiers

Dying Breed

Fast as a Shark

Metal Heart

Teutonic Terror

Balls to the Wall



























+2 -0



( 1 ) просмотров: 348