Профессиональное видео с выступления EMPEROR Профессиональное видео с выступления EMPEROR. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



"Ye Entrancemperium"

"Thus Spake the Nightspirit"

"Ensorcelled by Khaos"

"The Loss and Curse of Reverence"

"The Acclamation of Bonds"

"With Strength I Burn"

"The Wanderer"



Encore:

"Curse You All Men!"

"I Am the Black Wizards"

"Inno a Satana"









просмотров: 253