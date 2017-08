сегодня



Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



1:07 Suicide Society

6:10 King Of The Kill

10:47 No Way Out

16:23 Set The World On Fire

21:47 W.T.Y.D.

28:24 Twisted Lobotomy

33:43 Alice in Hell

41:02 Phantasmagoria

47:21 Human Insecticide http://www.annihilatormetal.com







