Профессиональное видео с выступления MAMBO KURT Профессиональное видео с выступления MAMBO KURT. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



1:35 Engel (Rammstein)

6:18 Basket Case (Green Day)

9:31 Jump (Van Halen)

13:57 The Final Countdown (Europe)

18:11 Just Can't Get Enough (Depeche Mode)

21:59 I Was Made for Lovin' You (KISS)

24:48 Killing in the Name/I Follow Rivers (Rage Against the Machine/Lykke Li)

30:44 Sunshine Reggae (Laid Back)

32:00 Fire Water Burn (Bloodhound Gang)

33:48 Sing Hallelujah (Dr. Alban)

36:22 Dancing Queen (ABBA)

40:12 Maria (I Like It Loud) (Scooter)

47:26 Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah) (Deichkind)

51:11 Take On Me/Mexico (A-Ha/Böhse Onkelz)

54:35 Rhythm Is a Dancer (Snap)

59:17 Back for Good (Take That)







