Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:
0:00 healed by metal
5:50 killing time
9:01 dark of sun
14:02 knights of cross
18:50 lionhearts
23:50 ballad of Mary
29:00 the round table
34:00 Excalibur
39:00 Morgan le fay
44:30 rebellion
49:20 heavy metal breakdown
гладиатор
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