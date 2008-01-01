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*Grave Digger*



7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

22 мар 2017 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

1 дек 2016 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

14 ноя 2016 : 		 Вокалист GRAVE DIGGER: «Лишь один процент групп достигают такого же успеха, как мы»

29 сен 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет зимой

16 июн 2016 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в январе

6 май 2016 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в июне

18 янв 2016 : 		 GRAVE DIGGER приглашают на юбилейные концерты в России

12 окт 2015 : 		 Семплы песен из нового релиза GRAVE DIGGER

22 сен 2015 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

4 сен 2015 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

16 июл 2015 : 		 Новый релиз GRAVE DIGGER выйдет в октябре

16 мар 2015 : 		 GRAVE DIGGER отметят юбилей

20 июн 2014 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

12 июн 2014 : 		 Семплы новых песен GRAVE DIGGER

30 май 2014 : 		 Видео с текстом от GRAVE DIGGER

6 май 2014 : 		 Фрагмент новой песни GRAVE DIGGER

18 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVE DIGGER

21 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома GRAVE DIGGER

14 фев 2014 : 		 GRAVE DIGGER начали запись

20 дек 2013 : 		 GRAVE DIGGER представили собственное вино

5 окт 2012 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

27 сен 2012 : 		 GRAVE DIGGER приедут в Россию в феврале

24 авг 2012 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

21 авг 2012 : 		 Семплы нового альбома GRAVE DIGGER

13 июл 2012 : 		 Шампунь и гель от GRAVE DIGGER

25 июн 2012 : 		 Трек-лист нового альбома GRAVE DIGGER

18 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома GRAVE DIGGER

16 июн 2012 : 		 GRAVE DIGGER объединились с производителями натуральной косметики

31 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР GRAVE DIGGER

18 май 2012 : 		 Дата выхода нового альбома GRAVE DIGGER

19 мар 2012 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет в конце августа

7 фев 2012 : 		 GRAVE DIGGER начнут запись в марте

29 окт 2011 : 		 GRAVE DIGGER продлили соглашение с NAPALM RECORDS

28 апр 2011 : 		 GRAVE DIGGER представили гимн W:O:A 2011

17 мар 2011 : 		 Объявлены новые разогревающие группы для европейского тура GRAVE DIGGER

14 фев 2011 : 		 Новый трейлер DVD GRAVE DIGGER

1 янв 2011 : 		 Новый ЕР GRAVE DIGGER

20 дек 2010 : 		 Обложка нового DVD GRAVE DIGGER

16 дек 2010 : 		 Детали нового DVD/CD GRAVE DIGGER

13 окт 2010 : 		 Новый альбом GRAVE DIGGER попал в чарты

7 окт 2010 : 		 GRAVE DIGGER приедут в Россию в феврале

21 сен 2010 : 		 Закулисные съемки GRAVE DIGGER на фестивале Rock Hard

20 сен 2010 : 		 Новый DVD GRAVE DIGGER выйдет в марте

12 сен 2010 : 		 Новое видео GRAVE DIGGER

27 авг 2010 : 		 Новая песня GRAVE DIGGER

1 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома GRAVE DIGGER

16 июл 2010 : 		 Детали нового альбома GRAVE DIGGER

5 май 2010 : 		 GRAVE DIGGER: «Да здравствует концептуальный альбом!»

2 фев 2010 : 		 GRAVE DIGGER отправятся в студию в мае

12 янв 2010 : 		 GRAVE DIGGER объявили имя гитариста

2 ноя 2009 : 		 GRAVE DIGGER отыграли первый концерт с гитаристом DOMAIN

23 окт 2009 : 		 GRAVE DIGGER наняли гитариста DOMAIN для концертных выступлений

10 окт 2009 : 		 GRAVE DIGGER расстались с MANNI SCHMIDT'ом

24 фев 2009 : 		 GRAVE DIGGER расстались с гитаристом

12 дек 2008 : 		 Новые релизы GRAVE DIGGER в России на Mazzar Records

26 ноя 2008 : 		 Новое видео от GRAVE DIGGER

4 ноя 2008 : 		 Обложка и треклист нового альбома GRAVE DIGGER

31 окт 2008 : 		 GRAVE DIGGER: новая песня в сети

6 окт 2008 : 		 Концерты GRAVE DIGGER перенесены на весну

23 сен 2008 : 		 Новое видео "Pray" от GRAVE DIGGER

1 сен 2008 : 		 GRAVE DIGGER заканчивают работу над новым альбомом

24 авг 2008 : 		 GRAVE DIGGER подписались на Napalm Records

19 июл 2008 : 		 GRAVE DIGGER готовы отправиться в студию

29 июн 2008 : 		 GRAVE DIGGER в августе отправятся в студию

24 фев 2008 : 		 GRAVE DIGGER начали сочинять новый материал

9 окт 2007 : 		 GRAVE DIGGER: пополнение состава

18 апр 2007 : 		 GRAVE DIGGER : 'Берегите свои уши!'

8 ноя 2006 : 		 Обнародована дата выхода в США нового альбома GRAVE DIGGER

18 авг 2006 : 		 GRAVE DIGGER приступили к записи нового альбома

3 июн 2006 : 		 GRAVE DIGGER подписались на Locomotive Records

6 июн 2005 : 		 GRAVE DIGGER готовят юбилейный CD и DVD

19 сен 2002 : 		 GRAVE DIGGER продлили контракт с NUCLEAR BLAST

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Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER

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Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

0:00 healed by metal
5:50 killing time
9:01 dark of sun
14:02 knights of cross
18:50 lionhearts
23:50 ballad of Mary
29:00 the round table
34:00 Excalibur
39:00 Morgan le fay
44:30 rebellion
49:20 heavy metal breakdown﻿



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор
7 авг 2017, 18:45		lionhearts)) ??


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