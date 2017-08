сегодня



Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER Профессиональное видео с выступления GRAVE DIGGER. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



0:00 healed by metal

5:50 killing time

9:01 dark of sun

14:02 knights of cross

18:50 lionhearts

23:50 ballad of Mary

29:00 the round table

34:00 Excalibur

39:00 Morgan le fay

44:30 rebellion

49:20 heavy metal breakdown http://www.grave-digger.de







