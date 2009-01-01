Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN
Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:
The Loss of Fury
Bring the War Home
Voice of the Voiceless
Land of the Upright Ones
Forlorn Skies
Corium
Combat
Passage of the Crane
Downshifter
The Omen
Hunters Will Be Hunted
Counterweight
Awoken
Endzeit
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