Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



The Loss of Fury

Bring the War Home

Voice of the Voiceless

Land of the Upright Ones

Forlorn Skies

Corium

Combat

Passage of the Crane

Downshifter

The Omen

Hunters Will Be Hunted

Counterweight

Awoken

Endzeit



Encore:

Godiva

Black Tears (Edge of Sanity cover) http://www.heavenshallburn.com







