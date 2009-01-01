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*Heaven Shall Burn*



7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

23 мар 2017 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

12 окт 2016 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

17 сен 2016 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

3 сен 2016 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

20 июл 2016 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

18 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома HEAVEN SHALL BURN

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

15 ноя 2015 : 		 HEAVEN SHALL BURN и NAPALM DEATH выпустят сплит

21 июл 2015 : 		 'Wall Of Death' на концерте HEAVEN SHALL BURN видео 360°

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

15 ноя 2013 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

20 сен 2013 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

30 апр 2013 : 		 Видео с текстом от HEAVEN SHALL BURN

21 апр 2013 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

15 апр 2013 : 		 Варианты изданий нового альбома HEAVEN SHALL BURN

21 мар 2013 : 		 Видеопритествие от HEAVEN SHALL BURN

16 мар 2013 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

20 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома HEAVEN SHALL BURN

5 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома HEAVEN SHALL BURN

1 фев 2013 : 		 Новый альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет в апреле

11 сен 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

9 ноя 2010 : 		 Барабанщик HEAVEN SHALL BURN вынужден пропустить европейский тур

23 июл 2010 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

17 май 2010 : 		 Новый альбом HEAVEN SHALL BURN доступен для прослушивания

1 май 2010 : 		 Концертное видео HEAVEN SHALL BURN

25 апр 2010 : 		 Новый трек HEAVEN SHALL BURN

10 апр 2010 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

7 апр 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HEAVEN SHALL BURN

2 апр 2010 : 		 Новый альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет в мае

18 май 2009 : 		 Доступно видео из нового DVD HEAVEN SHALL BURN

8 май 2009 : 		 Доступен трейлер к новому DVD HEAVEN SHALL BURN

2 май 2009 : 		 Детали нового DVD HEAVEN SHALL BURN

7 апр 2009 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

12 мар 2009 : 		 Объявлено название первого DVD HEAVEN SHALL BURN

28 фев 2009 : 		 HEAVEN SHALL BURN о новом DVD

6 фев 2008 : 		 HEAVEN SHALL BURN: Видео на песню "Endzeit" в сети

13 сен 2007 : 		 HEAVEN SHALL BURN: снова в студии

29 авг 2007 : 		 HEAVEN SHALL BURN начинают запись нового альбома

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Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

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Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

The Loss of Fury
Bring the War Home
Voice of the Voiceless
Land of the Upright Ones
Forlorn Skies
Corium
Combat
Passage of the Crane
Downshifter
The Omen
Hunters Will Be Hunted
Counterweight
Awoken
Endzeit

Encore:
Godiva
Black Tears (Edge of Sanity cover)



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