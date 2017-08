сегодня



Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Enter Sandman (Metallica cover)

Master of Puppets (Metallica cover)

Sad but True (Metallica cover)

Fade to Black (Metallica cover)

Fight Fire With Fire (Metallica cover)

Nothing Else Matters (Metallica cover)

Creeping Death (Metallica cover)

For Whom the Bell Tolls (Metallica cover)

Orion (Metallica cover)

Escape (Metallica cover)

Battery (Metallica cover)

Seek & Destroy (Metallica cover)

One (Metallica cover) http://www.apocalyptica.com







