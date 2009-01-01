Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голограмма DIO едет в тур [49]
*Официальное заявление LINKIN PARK [40]
*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [20]
*Новое видео PARADISE LOST [18]
*Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление [16]
*
[= ||| все новости группы



*Kreator*



7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

15 июн 2017 : 		 Новое видео KREATOR

17 май 2017 : 		 Вокалист KREATOR о веганстве

3 май 2017 : 		 Трейлер переизданий альбомов KREATOR

26 апр 2017 : 		 Фронтмен GHOST выступил с KREATOR на немецком телешоу

22 апр 2017 : 		 Лидер KREATOR собирается выступать, "пока не сыграет в ящик"

4 апр 2017 : 		 Лидер KREATOR не верит в Сатану

16 фев 2017 : 		 Нереализованный трек KREATOR выйдет с журналом

13 фев 2017 : 		 Видео с выступления KREATOR

10 фев 2017 : 		 KREATOR ратуют за здоровый образ жизни и мир во всём мире

3 фев 2017 : 		 KREATOR возглавили немецкие чарты

3 фев 2017 : 		 Вокалист KREATOR: «Очень рад, что 90-е закончились»

1 фев 2017 : 		 Лидер KREATOR готовит карри

30 янв 2017 : 		 Новое видео KREATOR

27 янв 2017 : 		 Новое видео KREATOR

27 янв 2017 : 		 Лидер KREATOR: «Я не шокирован тем, что Трамп победил»

20 янв 2017 : 		 Лидер KREATOR о Дональде Трампе

16 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 янв 2017 : 		 Вокалист KREATOR об угрозе терроризма: «Мы не должны никого бояться»

8 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

24 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 дек 2016 : 		 Новое видео KREATOR

16 дек 2016 : 		 Новая песня KREATOR

9 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

30 ноя 2016 : 		 Вокалист KREATOR: «Нам нужен такой альбом, который снесёт всем крышу»

18 ноя 2016 : 		 Новое видео KREATOR

28 окт 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KREATOR

14 окт 2016 : 		 Новый альбом KREATOR выйдет зимой

10 июн 2016 : 		 Видео полного концерта KREATOR

9 май 2016 : 		 Футболки KREATOR с серпом и молотом стали причной ареста индонезийских продавцов из рок-магазина

10 мар 2016 : 		 Лидеру KREATOR не хватает «бунтарского духа» METALLICA

1 дек 2015 : 		 Юбилейное шоу KREATOR в Москве запишут на видео

27 ноя 2015 : 		 KREATOR: открыто голосование за песни юбилейной концертной программы

13 ноя 2015 : 		 Трек-листы концертных релизов KREATOR, SOULFLY

18 окт 2015 : 		 Концертный релиз KREATOR, SOULFLY выйдет в декабре

4 сен 2015 : 		 Новый альбом KREATOR выйдет не раньше 2017 года

25 май 2015 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

20 ноя 2014 : 		 У лидера KREATOR уже есть идеи для двух песен

9 сен 2014 : 		 MITCH HARRIS присоединился на сцене к KREATOR

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления KREATOR

15 янв 2014 : 		 KREATOR на немецком детском канале

16 ноя 2013 : 		 Лидер KREATOR: "Нового альбома не будет до 2015 года"

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

10 авг 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

24 июл 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

10 июл 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

26 июн 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

21 июн 2013 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 июн 2013 : 		 Трек-лист концертного релиза KREATOR

13 июн 2013 : 		 DVD/Blu-Ray KREATOR выйдет в августе

28 май 2013 : 		 Название нового DVD KREATOR

6 май 2013 : 		 Сплит LEGION OF THE DAMNED / KREATOR выйдет в июле

23 фев 2013 : 		 KREATOR представили новое приложение для телефонов

11 дек 2012 : 		 KREATOR запишут концерт для CD, DVD, Blu-Ray

28 ноя 2012 : 		 Новое видео KREATOR

23 ноя 2012 : 		 Выступление KREATOR онлайн!

13 ноя 2012 : 		 Лидер KREATOR клеймит промоутеров

6 ноя 2012 : 		 KREATOR представили 3D-шоу

24 окт 2012 : 		 KREATOR выпустят новый сингл и видео

23 окт 2012 : 		 KREATOR представят "3D-шоу в Европе"

20 окт 2012 : 		 Лидер KREATOR о туре по США с SODOM, DESTRUCTION: "Schmier хочет, я хочу, Tom не хочет"

8 окт 2012 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 сен 2012 : 		 Новая песня KREATOR войдет в 'Dark Symphonies - A Tribute To John Sinclair'

14 июл 2012 : 		 KREATOR на немецком TV

8 июл 2012 : 		 Лидер KREATOR о грядущем туре

12 июн 2012 : 		 Японский бонус KREATOR

29 май 2012 : 		 Семплы нового альбома KREATOR

28 май 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к KREATOR

25 май 2012 : 		 KREATOR и MORBID ANGEL поедут в совместное европейское турне

25 май 2012 : 		 Эксклюзивный концертный релиз KREATOR с новым номером журнала Rock Hard

23 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

10 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

3 май 2012 : 		 Новое видео KREATOR

25 апр 2012 : 		 Видео с текстом от KREATOR

6 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека KREATOR

4 апр 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома KREATOR

28 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома KREATOR

20 мар 2012 : 		 Обложка лимитированного издания нового альбома KREATOR

11 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома KREATOR

2 фев 2012 : 		 Название и дата выхода нового альбома KREATOR

9 янв 2012 : 		 KREATOR начали запись альбома

26 окт 2011 : 		 KREATOR приступают к записи нового альбома

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления KREATOR

9 июл 2011 : 		 KREATOR начнут запись в январе

21 июн 2011 : 		 Видео концерта KREATOR

16 апр 2011 : 		 KREATOR начнут работу над альбомом в мае

2 фев 2011 : 		 Новое видео KREATOR

14 ноя 2010 : 		 KREATOR хотят составить самый длинный список

8 ноя 2010 : 		 Новый номер журнала Rock Hard выйдет с диском KREATOR

24 сен 2010 : 		 KREATOR ждет вас!

13 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления KREATOR

25 июн 2010 : 		 Новое видео KREATOR

23 июн 2010 : 		 Новый бокс-сет от KREATOR

16 апр 2010 : 		 Фронтмен KREATOR о смерти Peter'a Steele'a

9 фев 2010 : 		 KREATOR подписали соглашение с Nuclear Blast Records

25 янв 2010 : 		 Голосование за юбилейный сетлист KREATOR продолжается

5 янв 2010 : 		 KREATOR исполнят специальный сет на юбилей

3 сен 2009 : 		 Временная замена в KREATOR

19 авг 2009 : 		 Видеоприветствие от KREATOR

26 май 2009 : 		 Ударник KREATOR открыл тату-салон

1 апр 2009 : 		 KREATOR примут участие в трибьюте SLIME

15 фев 2009 : 		 Новое видео KREATOR

12 фев 2009 : 		 Доступен пропавший материал с последнего альбома KREATOR

15 янв 2009 : 		 Новый альбом группы KREATOR доступен для прослушивания

10 янв 2009 : 		 Mille Petrozza о новом клипе KREATOR

4 дек 2008 : 		 KREATOR: новая песня в сети

1 дек 2008 : 		 KREATOR представят новое видео в ближайшие две недели

30 окт 2008 : 		 KREATOR снимут видеоклип "Hordes of Chaos"

10 окт 2008 : 		 Обложка нового альбома KREATOR

1 окт 2008 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома KREATOR

19 сен 2008 : 		 KREATOR раскрыли детали нового альбома

22 авг 2008 : 		 KREATOR опубликовали первое видео к альбому

24 июл 2008 : 		 KREATOR засели в студии

2 июн 2008 : 		 KREATOR записывают новый альбом

29 апр 2008 : 		 KREATOR работают над новым альбомом

2 апр 2008 : 		 У KREATOR уже готово семь новых песен

18 апр 2007 : 		 KREATOR работают над новым материалом

3 апр 2007 : 		 KREATOR выпустили альбом "Endorama" на виниле

9 сен 2006 : 		 KREATOR: Детали о переиздании "Enemy Of God"

26 апр 2006 : 		 KREATOR: Видеоклип "Enemy Of God" в сети

8 фев 2006 : 		 KREATOR сняли видеоклип "Enemy Of God"

11 сен 2005 : 		 KREATOR выпустят DVD-аудио версию 'Enemy Of God'

24 май 2005 : 		 Автограф-сессия KREATOR

6 июн 2003 : 		 KREATOR выпускают концертный CD и DVD

29 ноя 2002 : 		 KREATOR готовят концертник

| - |
|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления KREATOR

*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления KREATOR. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

6:31 Intro
7:08 Hordes of Chaos
12:40 Phobia
16:14 Satan Is Real
21:04 Gods of Violence
26:56 People of the Lie
30:13 Total Death
32:49 Mars Mantra + Phantom Antichrist
38:45 Fallen Brother
43:42 "Speech"
46:23 Intro + Enemy of God
53:14 From Blood Into Fire
59:53 World War Now
1:04:46 Hail to the Hordes
1:08:54 Civilization Collapse
1:13:58 The Patriarch + Violent Revolution
1:20:19 Pleasure to Kill﻿



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

resetius
7 авг 2017, 17:47		Я там был.
circlepit не осветили, на видео не видно какая мясорубка там была.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 347

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом