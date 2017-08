сегодня



Профессиональное видео с выступления KREATOR Профессиональное видео с выступления KREATOR. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



6:31 Intro

7:08 Hordes of Chaos

12:40 Phobia

16:14 Satan Is Real

21:04 Gods of Violence

26:56 People of the Lie

30:13 Total Death

32:49 Mars Mantra + Phantom Antichrist

38:45 Fallen Brother

43:42 "Speech"

46:23 Intro + Enemy of God

53:14 From Blood Into Fire

59:53 World War Now

1:04:46 Hail to the Hordes

1:08:54 Civilization Collapse

1:13:58 The Patriarch + Violent Revolution

1:20:19 Pleasure to Kill http://www.kreator-terrorzone.de







